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27 июля 2025 в 11:43

Признаки, что пора менять работу, — проверь, есть ли они у тебя!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рано или поздно каждый задумывается о смене работы, но как понять, что это не временные трудности, а действительно пора двигаться дальше? Есть несколько явных признаков, которые указывают на то, что вы переросли свою текущую позицию. Важно не пропустить этот момент, чтобы не тратить годы на неудовлетворяющую работу.

Если вы больше не видите перспектив роста, каждое утро идете на работу с неохотой, а задачи перестали вызывать интерес — это серьезные сигналы. Постоянный стресс без позитивных изменений, отсутствие гордости за свою работу и чувство, что вы топчетесь на месте, — явные признаки для перемен. Начните с обновления резюме и изучения рынка — иногда просто осознание своих возможностей помогает принять решение. Помните: лучший момент для поиска новой работы — пока вы еще работаете на старой.

Ранее также сообщалось о способах направить энергию от депрессии в правильное русло. Депрессия может стать толчком к творчеству. Также это хорошее время для самоанализа.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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