Привлекаемым по «административке» могут предоставлять адвоката

https://static.news.ru/photo/93574270-a1ca-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возможность предоставления бесплатного адвоката за счёт государства предусматривают проекты новых кодексов об административных правонарушениях. Об этом сообщили в Минюсте России.

По ходатайству лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, ему может быть назначен адвокат, оплата труда которого будет осуществляться за счёт бюджетных средств, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что предоставление бесплатного адвоката сейчас предусмотрено только по уголовным делам. Введение этой возможности по административным делам необходимо в целях реализации постановления Европейского суда по правам человека. Кроме того, это предусматривается самой концепцией КоАП и гарантируется статьёй 48 Конституции РФ.

Как писал NEWS.ru, в Главконтроль Москвы поступило порядка четырёх тысяч обращений касательно режима самоизоляции. 2,5 тыс. из них — обжалования штрафов.