Привиться от коронавируса в ближайшее время готовы 16% россиян

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В России выросло число желающих сделать прививку от коронавируса. Согласно данным опроса, 40% россиян готовы пройти вакцинацию, при этом 16% опрошенных готовы это сделать в ближайшее время.

Ещё 24% россиян заявили, что скорее готовы сделать вакцину, а 20% ответили, что, скорее всего, откажутся от прививки.

При этом почти половина опрошенных (40%) выступила категорически против вакцинации препаратом «Спутник V». Они боятся побочных действий вакцины, отмечая, что результаты испытаний препарата ещё не опубликованы. Кроме того, от прививки отказываются люди с хроническими заболеваниями.

По данным социологического исследования, которое опубликовано на сайте SuperJob, среди людей готовых вакцинироваться больше всего мужчин - 48% . Среди женщин, положительно ответивших на этот вопрос, лишь 30%.