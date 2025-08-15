Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:09

Привезли рецепт настоящих зраз из Белоруссии — готовим только так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить настоящее белорусское блюдо? Попробуйте эти обалденные картофельные зразы с грибной начинкой! Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с ароматной грибной начинкой и пикантным соусом. Это идеальный вариант для сытного ужина или праздничного стола — просто, вкусно и очень по-домашнему.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 650 г грибов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока и специи. Картофель отварите до готовности, разомните в пюре и добавьте 2 ст. л. крахмала — это сделает зразы более плотными. Грибы мелко нарежьте и обжарьте с луком до золотистого цвета, в конце добавьте чеснок и зелень.

Сформируйте из картофельного пюре лепешки, выложите начинку и аккуратно защипните края. Обжарьте зразы на среднем огне до румяной корочки или запеките в духовке при 200 °C 20 минут. Подавайте с грибным соусом — он придаст блюду особую пикантность.

Ранее сообщалось о рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
зразы
Белоруссия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
