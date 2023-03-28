Приступ эпилепсии или наркотики? Почему погибли курсанты Военной академии Трое курсантов Военной академии им. Буденного скончались при странных обстоятельствах

Фото: СК РФ

В Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного в городе Сертолово Ленинградской области умерли трое курсантов. Официальной информации о причинах их смерти нет. Подробности случившегося и версии трагедии — в материале NEWS.ru.

Что стало причиной смерти курсантов Военной академии

По одной из версий, трое курсантов скончались после приступа эпилепсии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, за день до случившегося они были в увольнении, а вечером вернулись на построение. Утром им стало плохо: пошла пена изо рта и начались судороги, после этого они скончались.

Однако «Фонтанка» со ссылкой на источник сообщает, что молодые люди могли умереть от передозировки наркотиков.

Это могла быть передозировка?

Психиатр-нарколог Олег Гончаров в разговоре с NEWS.ru оценил версию отравления курсантов наркотическими веществами.

«Это может быть любое наркотическое вещество. Если их было трое и это молодые люди, видимо, это был очень серьезный наркотик, а самое главное — в очень серьезной дозе. Все наркотики вызывают пену, судороги, может быть все что угодно. На сегодняшний день самые популярные наркотики, которые есть, это так называемые дизайнерские наркотики: спайсы, соли. Вполне возможно, что это были они и возникла передозировка», — сказал он.

«Фонтанка» сообщила, что по факту смерти юношей Военное следственное управление Следственного комитета России по Западному военному округу возбудило уголовное дело по статье «Халатность». «Осторожно, новости» утверждает, что полиция начала проверку по факту смерти военнослужащих. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

Что известно о погибших

Двоим из погибших было 19 лет, пишет Mash на Мойке. По сведениям канала, курсанты — уроженцы Владивостока и Нальчика.

Telegram-канал Baza называет имена пострадавших: Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М. Также издание утверждает, что молодые люди проходили службу по контракту.

Фото: Министерство обороны РФ

Кого готовят в Военной академии

Военная академия связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного — подшефное Министерству обороны учебное заведение, основанное в 1919 году. Академией она стала в 2004 году по постановлению правительства, до этого называлась Военным университетом.

Кроме подготовки специалистов связи для всех родов и видов войск Российской Федерации академия готовит техников и инженеров для вооруженных сил 35 государств. При выпуске из неё курсанту присваивается звание лейтенанта или прапорщика в зависимости от выбранного учебного отделения.

За годы существования в вузе подготовлено более 40 тыс. офицеров для ВС РФ, свыше 4,5 тыс. офицеров для армий иностранных государств, более 2 тыс. кандидатов и более 100 докторов наук. 8 тыс. офицеров прошли обучение в системе дополнительного профессионального образования.

Обучение в академии ведётся по специальностям «инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «многоканальные телекоммуникационные системы», «радиосвязь, радиовещание и телевидение», «сети связи и системы коммутации».

Какие еще скандалы случались в Военной академии

Это не первая смерть в академии. В декабре прошлого года в учебном центре академии умер курсант пятого курса Михаил А. Предварительными причинами смерти назывались острая дыхательная недостаточность и двухсторонняя пневмония. Жена погибшего тогда обратилась в военную прокуратуру сразу с двумя претензиями: по ее словам, в академии не оказывают надлежащую медицинскую помощь, а также женщину задело безразличное, по ее мнению, отношение учебного заведения к смерти ее мужа.

В 2017 году бывший курсант академии Джаваншир Абдуллаев планировал взять в заложники ее руководителей. Их он собирался освободить в обмен на своих земляков, осужденных за экстремизм. В случае если бы этот план не сработал, Абдуллаев готовился устроить теракт в воинской части. По его задумке, это должно было дестабилизировать обстановку в Санкт-Петербурге. В итоге экс-курсанту не удалось осуществить задуманное, он был задержан и приговорен к семи годам колонии общего режима.

В начале 2022 года еще один выходец из академии попал под суд. На этот раз им оказался подполковник Максим Куликов, его судили за вымогательство. Преступление он совершил в 2019 году: представляясь сотрудником ФСБ, требовал от предпринимателя ежемесячно передавать ему 150 тысяч рублей, в обмен обещал не привлекать к уголовной ответственности. Куликов получил восемь лет колонии строгого режима.

В октябре 2022 года в академии возник конфликт с родственниками мобилизованных. Они жаловались на то, что им запретили посещать мужей и отцов. В учебном заведении запрет тогда объяснили тем, что во время визитов жены вместе с едой приносили алкоголь и в результате в академии появилась проблема пьянства.