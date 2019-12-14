https://static.news.ru/photo/80252c60-1e55-11ea-93af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Федеральная служба судебных приставов заявила, что журналисты сделали неверный вывод о количестве невыездных должников. Публикации о десятках миллионов граждан, которым запрещён выезд за рубеж, последовали на основании данных ФССП и ассоциации коллекторов о числе долгов по кредитам, штрафам ГИБДД и по жилищно-коммунальным услугам.

Всего по состоянию на 01.11.2019 года действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ, — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

13 декабря после публикации статьи в «Известиях», где был сделан вывод о том, что число невыездных должников может достичь 25 млн человек, ряд интернет-изданий написали, что такое число россиян уже находится в этом списке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минюст РФ разработал законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», по которому долги граждан за ЖКУ запрещается передавать коллекторам и иным сторонним организациям.