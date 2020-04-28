Приравнивание СССР к нацистской Германии запретят официально

https://static.news.ru/photo/d5c65f6e-8975-11ea-8a8b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Госдуме подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии. Об этом сообщила глава комитета по культуре депутат-единоросс Елена Ямпольская.
Депутат отметила, что в последнее время некоторые эксперты, особенно за рубежом проводят параллели между действиями СССР и нацисткой Германии во время Второй мировой войны. В связи с этим Ямпольская предложила внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» норму об ответственности за такие высказывания
(Законопроектом — прим. NEWS.ru) Запрещаются публичные высказывания, в которых допускается приравнивание целей, решений и действий советского командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии, — цитирует её ТАСС.
Документ уже направлен на согласование в координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия». Эксперты работают над окончательной формулировкой, которая оставит пространство для серьёзной исторической дискуссии.