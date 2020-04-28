Приравнивание СССР к нацистской Германии запретят официально

https://static.news.ru/photo/d5c65f6e-8975-11ea-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии. Об этом сообщила глава комитета по культуре депутат-единоросс Елена Ямпольская.

Депутат отметила, что в последнее время некоторые эксперты, особенно за рубежом проводят параллели между действиями СССР и нацисткой Германии во время Второй мировой войны. В связи с этим Ямпольская предложила внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» норму об ответственности за такие высказывания

(Законопроектом — прим. NEWS.ru) Запрещаются публичные высказывания, в которых допускается приравнивание целей, решений и действий советского командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии, — цитирует её ТАСС.

Документ уже направлен на согласование в координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия». Эксперты работают над окончательной формулировкой, которая оставит пространство для серьёзной исторической дискуссии.

Как писал News.ru, в ноябре 2019 года Госдума разрешила демонстрировать свастику без целей пропаганды и оправдания нацизма. Позднее законопроект поддержали в Совете Федерации. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Теперь нацистскую символику можно использовать «в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма».