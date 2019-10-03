https://static.news.ru/photo/5a2442e6-e5dc-11e9-b195-fa163e074e61_660.jpg Принц Майкл Кентский Фото: Manfred Siebinger/imago stock&people.Global Look Press

Принц Майкл Кентский, кузен королевы Великобритании Елизаветы II, посетил Уральскую торгово-промышленную палату (ТПП) во время визита в Екатеринбург.

О визите сообщает портал мэрии Екатеринбурга. Принц Майкл является главой Российско-Британской ТПП и именно в таком качестве прибыл на Урал для укрепления отношений между двумя странами. Королевский кузен рассказал, что регион был выбран не случайно. Значительное число британских компаний испытывает профессиональный интерес к Среднему Уралу. В качестве примера принц напомнил о металлургических предприятиях, экспортирующих продукцию в Соединённое Королевство.

Одна из ключевых целей нашей миссии — показать, насколько многогранен может быть международный бизнес, — подчеркнул кузен королевы.

Представители России и Великобритании согласились, что подобные встречи должны стать традицией. Майкл Кентский понадеялся, что такие визиты увеличат количество иностранных бизнесменов, желающих инвестировать в Россию.

Ранее News.ru писал о серьёзных проблемах со здоровьем, которые испытывает королева Великобритании. Елизавета II отказывается ложиться на операцию колена и рискует потерять возможность самостоятельно передвигаться.