Принц Майкл Кентский, кузен королевы Великобритании Елизаветы II, посетил Уральскую торгово-промышленную палату (ТПП) во время визита в Екатеринбург.
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Одна из ключевых целей нашей миссии — показать, насколько многогранен может быть международный бизнес, — подчеркнул кузен королевы.
Представители России и Великобритании согласились, что подобные встречи должны стать традицией. Майкл Кентский понадеялся, что такие визиты увеличат количество иностранных бизнесменов, желающих инвестировать в Россию.
Ранее News.ru писал о серьёзных проблемах со здоровьем, которые испытывает королева Великобритании. Елизавета II отказывается ложиться на операцию колена и рискует потерять возможность самостоятельно передвигаться.
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