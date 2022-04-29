«Примитивно»: главред «Новой газеты. Европа» о блокировке сайта Главред «Новой газеты. Европа» назвал блокировку сайта ожидаемой

Кирилл Мартынов / Фото Кирилл Мартынов/vk.com

Главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов в беседе с NEWS.ru прокомментировал блокировку Роскомнадзором сайта издания. По его мнению, это было ожидаемо, а действия ведомства он назвал примитивными.

Это было ожидаемо. Для нас это даже почётно, заблокировали на второй неделе работы, это своего рода признание. Действия Роскомнадзора примитивны и прямолинейны, — заявил Мартынов.

Он добавил, что издание продолжит заботиться о своих читателях и при помощи технических специалистов постарается сделать так, чтобы максимальное число аудитории получало информацию.

Сайт «Новой газеты. Европа» заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Это следует из записи в реестре блокировки, которую обнаружили пользователи социальных сетей.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации российских военных на территории Украины. Издание получило два предупреждения от Роскомнадзора за неуказание статуса НКО-иноагента в материалах издания. Ведомство не уточнило, к каким материалам относятся предупреждения.

В начале апреля журналисты «Новой газеты» приняли решение создать новое издание — «Новая газета. Европа». По словам Мартынова, это независимая площадка под тем же брендом в другой юрисдикции, разделяющая те же редакционные стандарты и ценности.