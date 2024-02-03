Прилепин предложил способ наказания для «Би-2» Прилепин предложил по возвращении в Россию припугнуть «Би-2» на таможне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Участники российской рок-группы «Би-2» теряют почву под ногами от безнаказанности, заявил писатель, офицер Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, которые приводит «Звезда», музыкантов не стоит уголовно преследовать, однако можно припугнуть.

Ради острастки, чтобы они перестали позорными своими языками полоскать нашу Родину, конечно, стоило бы их привести, посадить на 15 минут напротив молчаливого таможенника, который бы просто на них смотрел. После этого спросить, все ли они поняли, они бы ответили «все поняли», и отпустить, — сказал писатель.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что участников «Би-2» все равно где-нибудь поймают. По его словам, музыкантам крупно повезло оказаться в еврейском государстве, поскольку в противном случае им пришлось бы ужинать «где-нибудь в Бутырке». Он также назвал участников коллектива предателями.

1 февраля стало известно, что Израиль принял всех арестованных в Таиланде членов рок-группы, несмотря на то что у троих из них есть только российское гражданство. За день до этого солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был также депортирован в Тель-Авив.

Как сообщал Telegram-канал Mash, причиной задержания участников «Би-2» на Пхукете стала антироссийская позиция, а инициатором — генконсульство РФ в Таиланде. Российские дипломаты эту информацию не подтвердили.