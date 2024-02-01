«Их все равно поймают»: депутат Луговой об отказе Таиланда выдать «Би-2» Депутат Луговой заявил, что «Би-2» рано или поздно поймают и депортируют в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников музыкальной группы «Би-2», которым удалось попасть в Израиль после ареста в Таиланде, «все равно где-нибудь поймают», заявил в беседе с «Подъемом» депутат Госдумы Андрей Луговой. По его словам, музыкантам крупно повезло оказаться в еврейском государстве, поскольку в противном случае им пришлось бы ужинать «где-нибудь в Бутырке». Он также назвал музыкантов из «Би-2» предателями.

Ну повезло ребятам, сбежали они в Израиль, ну пусть радуются. Все равно где-нибудь их поймают и обязательно в Россию экстрадируют. Они ездят, побираются по всему миру, им дали в Таиланде по сопатке, отправили обратно на свою историческую родину, хотя они граждане России, — сказал он.

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты уточнили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы. Позднее весь состав группы депортировали в Израиль.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ возможность запрета на выступления рок-группы «Би-2» в Дубае, как это произошло с музыкантами в Таиланде. Канал называет причиной этому поддержку Украины со стороны музыкального коллектива. В полиции Таиланда между тем отвергали связь ареста музыкантов с политикой.