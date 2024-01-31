Стало известно о местонахождении солиста «Би-2» Левы Лева из «Би-2» прилетел в Израиль

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находится в Израиле, передает ТАСС со ссылкой на представителя МИД еврейского государства Лиора Хаята. Музыкант отказывается общаться с журналистами до того, как его коллег из группы освободят. По данным пресс-службы музыкального коллектива, остальные его участники по-прежнему находятся в миграционной тюрьме Таиланда.

Егор уже прибыл в Израиль, — сообщил израильский дипломат.

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты уточнили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.

Как отмечало издание Ynet, с тайскими властями связались МИД Израиля и посольство в этой азиатской стране. Дипломатам удалось договориться о депортации в Израиль четырех из семи задержанных, поскольку у тех есть израильское гражданство.

При этом в консульском отделе посольства РФ заявили, что трое участников «Би-2» с единственным российским гражданством будут депортированы из Таиланда только в Россию. Организация «Ветераны России» потребовала задержать музыкантов сразу по прилете в РФ. Общественники попросили возбудить против них уголовное дело за поддержку терроризма.