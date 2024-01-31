Всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда ТАСС: арестованных музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль

ТАСС со ссылкой на окружение коллектива «Би-2» сообщает, что всех участников группы, арестованных в Таиланде, депортировали в Израиль. По данным агентства, об этом договорился израильский консул.

Так, пишет ТАСС, Таиланд покинули барабанщик, два гитариста, клавишник и аранжировщик рок-группы. Кроме того, уточнило агентство, о депортации в еврейское государство удалось договориться и для Шуры «Би-2» (Александр Уман).

Ранее стало известно, что солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находится в Израиле, сказал представитель МИД еврейского государства Лиор Хаят. Музыкант отказывался общаться с журналистами до того, как его коллег из группы освободят из тюрьмы Таиланда.

Заместитель главы Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пхаттхан Нучанат рассказал, что арест музыкантов рок-группы «Би-2» никак не связан с политикой. По словам Нучаната, участники коллектива нарушили закон.

До этого пятеро участников группы «Би-2» с гражданством РФ отказались от встречи с российским консулом в Бангкоке, заявил заведующий консульским отделом российского представительства в Таиланде Илья Ильин. По его словам, консул прибыл в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции, однако музыканты не стали выходить на контакт.