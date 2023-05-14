Прилепин может перенести еще одну операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писателю Захару Прилепину, возможно, предстоит еще одна операция, сообщили ТАСС в пресс-службе публициста. На данный момент врачи оценивают его состояние как стабильное. Прилепин остается в палате интенсивной терапии.

Врачи продолжают диагностику и наблюдение, рассматривается вопрос о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления, — рассказали в пресс-службе.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин, с которым они ехали вместе, погиб на месте. Прилепин после уточнил, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел на пассажирском кресле.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал первое видео с Прилепиным после покушения. На кадрах, снятых в больничной палате, писатель обратился к россиянам и поздравил их с Днем Победы. Губернатор поблагодарил медиков за оказанную публицисту помощь.

12 мая сам писатель рассказал, что его повторно прооперировали. По его словам, операция продлилась четыре с половиной часа.