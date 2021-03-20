Пригожин заявил об угрозе его похищения американцами

https://static.news.ru/photo/7a66e9d4-8ae3-11eb-a6ff-96000091f725_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России из-за объявленного за него ФБР вознаграждения. Он заявил, что его хотят похитить граждане США в составе организованной преступной группы. Заявление предпринимателя в СК опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Фактически органы государственной власти США (иностранного государства), объявив вознаграждение за содействие в моём задержании, преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения меня в совершении преступления, — говорится в документе.

В заявлении Пригожин отметил, что ни в России, ни на территории иностранного государства, в том числе США, он не совершал никаких преступлений, а его преследование со стороны США происходит по политическим мотивам.

Пригожин также отметил, что инициированное директором ФБР Кристофером Рэйем объявление его в розыск и награды за его похищение было согласовано с президентом США Джо Байденом при участии главы ЦРУ Уильяма Бернса, а также министра юстиции Меррика Гарланда. В отношении указанных лиц Пригожин требует СК России возбудить уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, с 28 августа 2020 года Интерпол прекратил преследование Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в американские выборы. Однако уже в начале марта 2021 года Федеральное бюро расследований (ФБР) вновь объявило его в розыск. Заместитель директора Европейской академии разведки, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис предположил, что это произошло из-за новых доказательств и улик, которые были собраны за последний год. ФБР заявило, что выплатит до $250 тысяч за информацию о российском бизнесмене. Компания «Конкорд», которая принадлежит Пригожину, опубликовала его адрес и потребовала у ФБР вознаграждение. Сам Евгений Пригожин заявил, что сотрудники американской спецслужбы занимаются охотой на ведьм.