Пригожин рассказал о своем отношении к Слуцкому Пригожин заявил, что не уважает Слуцкого

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина заявила на странице во «Вконтакте», что предприниматель не уважает главу ЛДПР Леонида Слуцкого. Основатель ЧВК «Вагнер», как указано в посте соцсети, не раз встречался лично с главой либерал-демократической партии, но не смог вспомнить примеров порядочности политика, а также его других выдающихся качеств.

Я отношусь к Слуцкому с неуважением. Неоднократно встречался с ним лично в прошлой жизни и не могу вспомнить его выдающихся организаторских, деловых качеств, а также примеров его порядочности, — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда» после того, как бизнесмен получил приглашение на съезд ЛДПР.

Пригожин также заявил о том, что Слуцкий ни разу не помог ни ему, ни его коллегам. Бизнесмен указал, что глава ЛДПР, являясь главой комитета Госдумы по международным делам, не стал принимать участия в вопросе освобождения Максима Шугалея из тюрьмы в Ливии. По словам Пригожина, Слуцкий также не стал вступаться за ЧВК «Вагнер» после того, как компанию обвинили в терроризме в связи с вмешательством «фабрики троллей» в выборы США.

Честно говоря, я к нему с этими вопросами, по-моему, не обращался, по той причине, что был не в курсе, что Слуцкий занимается еще и международными делами, помимо тех шалостей, о которых писали СМИ, — заявил Пригожин.

При этом он поздравил всех членов либерал-демократического объединения с праздником 33-летия партии. Кроме того, Пригожин почтил память почившего экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского. Однако сейчас, как указал бизнесмен, не время, «когда нужно поднимать бокалы».

Постараюсь сформулировать деликатно: «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал, зная, что я на 100% пошлю вас... к посольскому выходу», — заключил Пригожин.

В ответ на заявление бизнесмена председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что не приглашал его на съезд партии. Он аннулировал данное приглашение. Слуцкий заверил, что Центральный аппарат партии проведет внутреннее расследование и найдет того, кто подписывал письмо с приглашением Пригожина на мероприятие.