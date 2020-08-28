При парках в Подмосковье создадут общественные советы

https://static.news.ru/photo/47dad2de-e910-11ea-91be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных парках планируется создать общественные советы, состоящие из 10-12 местных активистов.

Как рассказал губернатор Андрей Воробьёв каналу «360», советы создадут в отдельных парках, кроме того, где-то это будет одна организация на весь город.

По словам Воробьёва, идею предложила жительница Балашихи Светлана Гревцова. Он поблагодарил её за инициативу, отметив, что именно она сподвигла власти на создание общественных советов. Он также отметил, что министр благоустройства области Михаил Хайкин должен внедрить систему, когда люди, не входящие в совет и которые не могут прийти, могли бы высказаться дистанционно — через разные мессенджеры и телефон.

Губернатор отметил, что пока остаётся одна проблема — как старшее поколение сможет договориться с младшим.

Если будет большой состав, может быть проблема отцов и детей. Я надеюсь, что мы всегда будем приходить к консенсусу, — сказал Андрей Воробьев.

Он также добавил, что в любом случае любая коммуникация лучше, чем недопонимание и отсутствие этой коммуникации.

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