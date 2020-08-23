Мэрия рассказала о преобразившихся парках северо-востока Москвы

https://static.news.ru/photo/0daf47b6-e54b-11ea-b32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vdnh.ru

Жителям Москвы и гостям столицы предлагают отдохнуть в преобразившихся парках северо-восточной части города. речь идёт о ВДНХ, парке Света, сквере на Бажова, парке «Торфянка» и других.

Так, например, на ВДНХ разбили грандиозный ландшафтный парк. Здесь можно найти растения смешанного леса, луга и пресноводного пространства, побывать в живом лабиринте и пройти по воздушной экотропе длиной примерно 500 метров и высотой около шести метров над землёй.

Парк Света находится на Костромской улице в Бибирево. Это сквер вокруг храма на пути к метро. В прошлом году здесь появились большие круговые качели со светодинамической подсветкой. Между деревьями по вечерам включаются светильники в форме шаров, звёзд и полумесяцев.

«Лианозовский променад» — это пешеходная зона вдоль Угличской улицы. С обоих концов аллеи людей встречают белоснежные арки с эффектной подсветкой. Вдоль пешеходной зоны есть большие качели и беседки со стеклянной крышей, а также стенды с историческими фотографиями Лианозово.

В парке «Торфянка» в Лосиноостровском районе не так давно появилась благоустроенная набережная с амфитеатром и сценой на воде. На другой стороне пруда есть зона отдыха с деревянным настилом и шезлонгами.

«Сад будущего» находится на территории не сохранившейся усадьбы Леоново. Здесь можно прогуляться среди зелени по экотропе, отдохнуть на качелях-коконах и шезлонгах, а также обойти набережную Леоновского пруда. Здесь есть зона для коворкинга, а также детские и спортивные площадки.

Территорию в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы благоустроили в 2019 году. Специалисты использовали современные и экологичные материалы и учитывали особенности местной флоры и фауны. Здесь есть экотропа, смотровые площадки, зоны для детей, а также велодорожки.

Сквер «Северная медведица» находится на месте снесённых пятиэтажек в проезде Шокальского. Здесь есть несколько игровых площадок, скалодром и скейт-парк.

Сквер на улице Бажова в Ростокино посвящён знаменитому собирателю уральских сказов. Гостей места встречает памятник писателю и скульптуры его героев. Одними из самых удивительных объектов являются яркие фигуры в форме друзы из минералов. Это не просто необычный декор, но ещё и технические сооружения — замаскированные таким образом вытяжки, сообщает сайт мэрии Москвы.

Ранее столичные власти составили список наиболее эффектных фонтанов со световым шоу в Москве. Так, один из самых известных фонтанов расположен в музее-заповеднике «Царицыно». Комплекс достигает 52 метров в диаметре, количество струй в нём — более 800. Все они достигают высоты до 15 метров. По вечерам в фонтане загорается художественная подсветка, которую создают более трёх тысяч подводных светильников, писал NEWS.ru.