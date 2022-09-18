Президент РАН планирует отказаться от участия в выборах МК.RU: президент РАН Сергеев намерен отказаться от участия в выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Сергеев

Действующий президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев намерен снять свою кандидатуру с выборов на новый срок, пишет МК.RU со ссылкой на источник в академии. Голосование состоится 20 сентября.

Как отмечают авторы публикации, академик активно участвовал в предвыборной программе, постоянно давал интервью и посещал отделения РАН. Позднее академик-секретарь отделения физических наук Иван Щербаков оповестил своих коллег о том, что Сергеев планирует снять свою кандидатуру с выборов 19 сентября на открытии общего собрания РАН.

На данный момент основными конкурентами Сергеева являются академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН Дмитрий Маркович.

Ранее Сергеев потребовал от членов РАН не выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя своим статусом. По его словам, такие высказывания наносят сильнейший урон престижу академии. Сергеев подчеркнул, что РАН должна конструктивно взаимодействовать с руководством страны.

Он уточнил, что некоторые члены академии участвуют в подписании открытых писем по поводу спецоперации России на Украине и указывают в подписи свое членство. По мнению Сергеева, это может расцениваться как «фронда» представителя государственной организации в отношении власти.