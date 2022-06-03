Глава РАН потребовал от членов академии не оскорблять власти в СМИ Глава РАН потребовал от членов академии не выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя своим статусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российской академии наук Александр Сергеев потребовал от членов РАН не выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя своим статусом. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные высказывания наносят сильнейший урон престижу академии. Сергеев подчеркнул, что РАН должна конструктивно взаимодействовать с руководством страны.

Я очень прошу всех членов Российской академии наук воздержаться от оскорбления власти, — сказал Сергеев на общем собрании РАН в Москве.

Он уточнил, что некоторые члены академии участвуют в подписании открытых писем, посвященных действиям России на Украине, и указывают в подписи свое членство. По мнению Сергеева, это может расцениваться как «фронда» представителя государственной организации в отношении власти.

Ранее Сергеев сообщил, что выражать гражданскую позицию нужно там, где это можно делать, без оскорбляющих власть формулировок. В РАН не нужен раскол, должна быть консолидация, отметил он. Так глава Российской академии наук прокомментировал требование ряда ученых урегулировать конфликт на Украине путем переговоров и немедленно обеспечить безопасность населения.