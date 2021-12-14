«Преждевременное решение»: Логунов о ревакцинации от COVID через три месяца

В ревакцинации от коронавируса через три месяца после первой прививки нет необходимости, заявил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов. По его мнению, такое решение нельзя принимать, руководствуясь промежуточными результатами, передаёт РИА Новости.

Ранее основатель компании BioNTech, которая вместе с Pfizer работает над вакцинами от коронавируса, Угур Шахин заявил, что из-за штамма «омикрон» может быть целесообразно получать третью бустерную дозу вакцины через три месяца после второй, поскольку две дозы препарата не обеспечивают необходимую защиту от новой вариации.

Кроме того, объединённый комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании решил сократить интервал между первичной вакцинацией и ревакцинацией от COVID-19 до трёх месяцев.

То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование. Пока показываются промежуточные результаты, и принимать на их основе такое организационное решение и вакцинировать людей повально через три месяца — преждевременное решение, — сказал Логунов.

Специалисты центра имени Гамалеи ранее предупредили о возможности непредвиденных последствий в случае введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после основной вакцинации. К данному типу препаратов относятся вакцины Pfizer и Moderna. Учёные напомнили, что ещё ни одна пандемия не приводила к тому, что ревакцинацию устраивали уже через три месяца после основного курса вакцинации.