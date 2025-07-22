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22 июля 2025 в 21:01

Превратила зеленые помидоры в красные за 5 дней: зреют на глазах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превратила зеленые томаты в красные за пять дней. Этот способ для экспресс-созревания работает на ура! Помидоры зреют на глазах.

Ускорить созревание и улучшить вкус томатов помогают калийные подкормки. Разведите 1 ст. л. сульфата калия в 10 л теплой воды и полейте кусты под корень (по 0,5 л на растение) — уже через три дня вы заметите изменения, а через пять дней увидите красные плоды.

Для внекорневой подкормки используйте суперфосфат (2 ст. л. настаивайте сутки в 1 л горячей воды, затем разведите в 10 л воды) — опрыскивайте плоды и листья вечером. Ускорит созревание и борная кислота (1 г на 1 л воды), которая улучшает обмен веществ в растениях.

Одновременно сократите полив и оборвите нижние листья до первой кисти — это перенаправит силы растения на плоды. Через неделю таких процедур томаты начнут дружно краснеть, приобретая насыщенный сладкий вкус.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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