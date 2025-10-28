Превратила обычную тыкву в полезные цукаты. Семья подсела на эти сладкие сахарные палочки! 4 ингредиента, а какая вкуснота

Когда сезон тыквы в разгаре, а душа просит чего-то сладкого, но полезного, цукаты становятся идеальным решением. Это лакомство сочетает в себе натуральную сладость, приятную жевательную текстуру и богатый витаминный состав. В отличие от магазинных сладостей, домашние цукаты не содержат консервантов, искусственных красителей и избыточного сахара. Они прекрасно заменяют конфеты к чаю, становятся полезным перекусом для детей и взрослых, а также могут использоваться для украшения выпечки. Их приготовление требует времени, но не особых усилий — главное, соблюдать технологию.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг тыквы, 500 г сахара, 1 лимон, 200 мл воды, ванилин или корица по желанию. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками 2×2 см. В кастрюле смешайте сахар с водой, доведите до кипения. Добавьте тыкву и варите 5 минут. Снимите с огня и оставьте на 8–12 часов. Повторите процесс варки и настаивания еще 2 раза. В последнюю варку добавьте сок лимона и специи. Откиньте цукаты на дуршлаг, дайте сиропу стечь. Разложите кусочки на пергаменте и сушите в духовке при 100 °C 2–3 часа при слегка приоткрытой дверце или при комнатной температуре 2–3 дня. Готовые цукаты обваляйте в сахарной пудре.

