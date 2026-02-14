Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 03:41

Превращаю баночку йогурта в шедевральный пирог — делюсь рецептом, который выручает каждый раз

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог напоминает мне о теплом и уютном лете в деревне. Простой, невероятно нежный и с кислинкой сочной вишни — он таял во рту за секунды, и мы всегда просили добавки.

Для пирога нужно: натуральный йогурт (200 г), мука (80 г), сахар (по вкусу, примерно 100–120 г), яйца (2 белка и 1 желток), свежая или замороженная вишня (100 г), разрыхлитель (3 г).

Сначала разогреваю духовку до 180 °C. Отделяю белки от желтков. Белки взбиваю с сахаром и разрыхлителем до устойчивых пиков — это главный секрет воздушности. В пышную белковую массу аккуратно добавляю йогурт, один желток и просеянную муку, аккуратно перемешиваю лопаткой. Переливаю тесто в небольшую форму (16–18 см), смазанную маслом. Сверху выкладываю вишню и отправляю форму в духовку на 35–40 минут. Готовому пирогу даю полностью остыть в форме — так он не осядет и будет идеально резаться.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Регионы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Горячая шоколадная лава: сделайте романтический ужин незабываемым
Семья и жизнь
Горячая шоколадная лава: сделайте романтический ужин незабываемым
еда
рецепты
десерты
йогурты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года
«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы
Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев
Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели
«Через мясорубку»: озвучено, сколько наемников воевали на стороне ВСУ
Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля
Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях
Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана
Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС
«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля
Опрос жителей Западной Украины показал неожиданный переворот в настроениях
На «Госуслугах» может появиться неожиданный сервис
Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева
ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване
Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы
Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном
Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году
В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек
«Меняет подход»: Европа начала иначе смотреть на украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.