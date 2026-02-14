Превращаю баночку йогурта в шедевральный пирог — делюсь рецептом, который выручает каждый раз

Этот пирог напоминает мне о теплом и уютном лете в деревне. Простой, невероятно нежный и с кислинкой сочной вишни — он таял во рту за секунды, и мы всегда просили добавки.

Для пирога нужно: натуральный йогурт (200 г), мука (80 г), сахар (по вкусу, примерно 100–120 г), яйца (2 белка и 1 желток), свежая или замороженная вишня (100 г), разрыхлитель (3 г).

Сначала разогреваю духовку до 180 °C. Отделяю белки от желтков. Белки взбиваю с сахаром и разрыхлителем до устойчивых пиков — это главный секрет воздушности. В пышную белковую массу аккуратно добавляю йогурт, один желток и просеянную муку, аккуратно перемешиваю лопаткой. Переливаю тесто в небольшую форму (16–18 см), смазанную маслом. Сверху выкладываю вишню и отправляю форму в духовку на 35–40 минут. Готовому пирогу даю полностью остыть в форме — так он не осядет и будет идеально резаться.

