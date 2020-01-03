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Прошедшиеся маршем по проспекту Бакунина в Санкт-Петербурге 3 января молодые люди стали фигурантами уголовного дела. Очевидцы уверяли, что акция сопровождалась выкрикиванием националистических лозунгов и вскидыванием рук в нацистском приветствии. Однако после изучения видеозаписей оперативники Центра по противодействию экстремизму закрыли дело, посчитав, что речь идёт о мелком хулиганстве.

Как сообщает «Фонтанка», сотрудникам Центра «Э» удалось установить личности некоторых из молодых людей, принявших участие в марше, и провести с ними беседы. Они оказались фанатами футбольного клуба «Зенит» и заверили...