Фото: Martin Wagner, via imago-images.de/Global Look Press

Двое жителей Ставропольского края обвиняются в краже 13 коров с местного сельхозпредприятия. Сумма ущерба превысила миллион рублей, рассказали в местном МВД.

Местные полицейские возбудили уголовное дело, передаёт «Регион Online». По их данным, один из предполагаемых преступников работал скотником в организации.

Подозреваемые вывезли и продали скот, а затем поделили полученные деньги.

Материалы дела в настоящий момент переданы в суд.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Тольятти подозревается в краже из продуктового магазина. Согласно данным полиции, он украл примерно 50 шоколадок. Предполагаемый преступник вынес около 30 изделий KitKat и ещё 20 — «Коммунарка Трюфельный».

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