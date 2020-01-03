Двое жителей Ставропольского края обвиняются в краже 13 коров с местного сельхозпредприятия. Сумма ущерба превысила миллион рублей, рассказали в местном МВД.
Местные полицейские возбудили уголовное дело,
Подозреваемые вывезли и продали скот, а затем поделили полученные деньги.
Материалы дела в настоящий момент переданы в суд.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Тольятти подозревается в краже из продуктового магазина. Согласно данным полиции, он украл примерно 50 шоколадок. Предполагаемый преступник вынес около 30 изделий KitKat и ещё 20 — «Коммунарка Трюфельный».
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