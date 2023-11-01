Преподаватель рассказала, как пройти собеседование на английском языке Преподаватель Абраамян: акцент — важный фактор при собеседовании на английском

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Пункт в резюме «свободное владение английским языком» не гарантирует соискателю успешного трудоустройства, заявила в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель и фонетист Пери Абраамян. По ее словам, значение имеет не только знание лексики и грамматики, но и беглость речи, а также отсутствие акцента.

Достаточно просто представить: <...> вы начинаете говорить и звучите с ярко-выраженными [ze] вместо утонченного межзубного [ðe] — впечатление, к сожалению, будет испорчено, — отметила эксперт.

Также, по ее словам, полученный сертификат об уровне владения языком не является пожизненным. Для поддержания языковых навыков требуется постоянная практика, обновление фонетических, лексических и грамматических знаний. Кроме того, академическое знание не гарантирует высокого уровня владения языком. Поэтому сегодня политика найма пересматривается в сторону введения компаниями собственных внутренних тестирований, без учета наличия у соискателя тех или иных сертификатов.

Специалист также подчеркнула, что беглая речь и речь с быстрым темпом — это не одно и то же. На собеседовании в первую очередь обратят внимание на использование трендовых слов и знание правил слияния слов.

Владение языком не может быть окончательным, поскольку это другая, отличная от вашей родной, постоянно обновляющаяся языковая система. Чтобы сделать английский язык вашим реальным преимуществом перед работодателем, уделите внимание не только лексике и грамматике, но также беглости речи и чистоте произношения, — подытожила фонетист.

Ранее HR-консультант Тамила Енгалычева посоветовала соискателю при собеседовании дать понять, что он ориентирован на задачи компании. По ее словам, такая тактика позволит претендовать на более высокую заработную плату.