HR-эксперт описала тактику для получения высокой зарплаты HR-эксперт Енгалычева: для высокой зарплаты нужно больше узнать о целях компании

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При собеседовании соискателю необходимо дать понять, что он ориентирован на задачи компании, рассказала в беседе с Lenta.ru HR-консультант Тамила Енгалычева. По ее словам, такая тактика позволит претендовать на более высокую заработную плату.

Как пояснила эксперт, соискателям следует подготовиться к беседе, узнав заранее цели компании: зачем ей нужен сотрудник, какие задачи он должен решать и какую ценность может иметь сам кандидат. Это позволит ему не только произвести приятное впечатление на потенциальных коллег, но и претендовать на более выгодное финансовое предложение.

Чтобы доказать оправданность своих зарплатных ожиданий, соискателю стоит подготовить небольшой рассказ о релевантном опыте, добавила специалист.

Расскажите о своих результатах: чем вы помогли предыдущей команде, какие навыки приобрели и как они помогают вам в работе. Если ваши результаты измеримы в метриках и цифрах, это точно стоит отразить в вашем рассказе, — порекомендовала консультант.

Енгалычева подчеркнула, что уже на первом этапе общения с кандидатом рекрутер может составить впечатление о будущем сотруднике, и эта оценка может повлиять на размер предлагаемой заработной платы.

Ранее стали известны результаты соцопроса, согласно которым каждый шестой россиянин не любит свою работу. При этом треть респондентов хотели бы сменить работу в следующем году, а четверть — освоить новую профессию.