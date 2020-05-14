Преподаватель МГУ уволился из-за кампании против домогательств

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудник филологического факультета МГУ Сергей Князев подтвердил, что у него были отношения со студентами и уволился.

Я сознательно не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что сам Князев считал такие отношения «добровольными». Он также выразил сожаление и принёс извинения.

Ранее преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университете. Они требует создать в МГУ механизмы по защите студентов и студенток от домогательств. Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова заявила, что не знает о случаях домогательств в университете.

Как писал NEWS.ru, бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила в сексуальных домогательствах главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. По её словам, это произошло в 2012 году, после ужина в большой компании, на который её пригласил главный редактор радиостанции.