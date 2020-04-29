Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах

https://static.news.ru/photo/dced4aa8-8a08-11ea-97c6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила в сексуальных домогательствах главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

По её словам, это произошло в 2012 году, после ужина в большой компании, на который её пригласил главный редактор радиостанции. Венедиктов предложил подвезти домой её, а также двух ведущих «Эха Москвы» Оксану Чиж и Татьяну Фельгенгауэр.

Таню высадили первой, вместе с ней вышла Оксана. Остались я, Алексей Алексеевич и водитель, — передаёт слова Ведуты «Русская служба Би-би-си».

Девушка рассказала, что в этот момент Венедиктов начал трогать её коленку, после чего «рука поползла выше, по внутренней стороне бедра». Она попросила не делать этого, и при первой же остановке машины выскочила из неё. Венедиктов все равно вызвался проводить её до дома, и когда они подошли к двери квартиры, попытался поцеловать Ведуту, спросив при этом, есть ли кто-то у неё дома.

Сам главред «Эха Москвы» отрицает обвинения, передаёт «Лента.ру».

Попасть домой — ну это фу, — заявил Венедиктов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр южнокорейского Пусана О Ко Дон ушёл в отставку, принеся извинения за сексуальные домогательства к подчинённой.