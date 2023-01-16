«Прекрасный аппетит»: Бурляев сообщил о самочувствии Михалкова Народный артист Николай Бурляев сообщил, что режиссер Никита Михалков идет на поправку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Состояние госпитализированного режиссера Никиты Михалкова улучшилось, сообщил народный артист России Николай Бурляев. Актер рассказал «360», что Михалков уже приступил к работе над своими проектами прямо в больничной палате, имеет рабочее настроение и хороший аппетит.

Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры, — рассказал Бурляев.

Он уточнил, что режиссер читает сценарии, пока находится в больничной палате. Его лечение проходит в штатном режиме, а состояние здоровья значительно улучшилось, подчеркнул Бурляев.

Никиту Михалкова госпитализировали 5 января с подозрением на грипп. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Мячина, опровергнув распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Сам Михалков впервые вышел на связь 10 января. Он сообщил в своем Telegram-канале, что продолжает проходить лечение в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал, но призвал подписчиков доверять только проверенной информации. Михалков пообещал, что будет сообщать о своем состоянии в соцсети.