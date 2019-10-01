https://static.news.ru/photo/8c01b37e-e420-11e9-a019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наносить информацию о вреде чрезмерного употребления сладостей на упаковки предложил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике и связи Андрей Свинцов.

Он считает, что со сладостями нужно поступить так же, как и с сигаретами, передаёт АГН « Москва ».

Для конфет, тортов необходимо по аналогии с сигаретами разработать маркировку внизу с надписями, некими предупреждениями: «Внимание! Чрезмерное употребление продуктов, содержащих большое количество сахара, может повести к серьёзным заболеваниям», — сказал Свинцов.

Депутат считает, что такая маркировка поможет предупредить детей о вреде злоупотребления сахаром.

Ранее российские врачи выступили за ограничение потребления сахара. Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что медицинское сообщество озабочено данной ситуацией и увеличением числа больных ожирением, писал News.ru.