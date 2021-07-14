Представитель России про ОЗХО отреагировал на ошибку в докладе о Навальном

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин высказался о предполагаемом отравлении Навального. Политик заявил, что оправданиям МИД ФРГ о нестыковках в докладе поверить тяжело.

Он сообщил, что представительница комиссии ФРГ списала несоответствие дат на опечатку.

В это верится с трудом, потому что такие документы обычно готовятся целым коллективом авторов, — объяснил Шульгин в интервью RT.

Он также сообщил, что история с отравлением направлена на сдерживание России и активно поддерживается западными делегациями.

Ранее стало известно, что группа для помощи Навальному по просьбе Германии была направлена 20 августа 2020. На тот момент он был в самолёте и только начал чувствовать недомогание.