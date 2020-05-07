Предприятия в Москве начнут штрафовать за сотрудников без масок

https://static.news.ru/photo/80823118-9082-11ea-a320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти напомнили предприятиям о штрафах до 1 млн рублей за привлечение к работе сотрудников без защитных перчаток и медицинских масок.

По словам начальника контрольного управления Евгения Данчикова, наказания для юридических лиц определены КоАП и варьируются следующим образом: штраф от 100 до 300 тысяч рублей при первом нарушении и 1 млн рублей или приостановка деятельности на 90 суток — в случае повторного нарушения.

Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного и перчаточного режима могут быть составлены как в отношении физического лица, так и в отношении организаций, которые не обеспечивают санитарный режим сотрудникам, — цитирует Данчикова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, с 12 мая масочный режим станет обязательным в Москве.

Число заражённых коронавирусом в столице выросло на 6,7 тысячи за минувшие сутки, достигнув 92,6 тысячи человек. Всего в России около 177 тысяч заболевших.