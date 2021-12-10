Предпенсионерам рассказали о положенных им льготах

Предпенсионеры в России имеют право на ряд льгот и выплат ещё до пенсии. Как сообщила агентству ПРАЙМ ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, в первую очередь с них снимается обязанность платить земельный налог на 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Однако участки, которые больше указанного размера, налогом всё равно облагаются. Не платят граждане и налоги на квартиры, жилые дома, творческие мастерские, хозяйственные строения или сооружения на земельном участке. При владении гаражом или машино-местом предпенсионер тоже освобождается от налога.

Эта категория граждан может рассчитывать на льготу по транспортному налогу, но не во всех регионах такая опция существует.

Если человек предпенсионного возраста не может найти работу, то ему полагается пособие по безработице. Причём оно выплачивается в повышенном размере, в 2022 году пособие составит 12 792 рубля.

Кроме того, женщины и мужчины по достижении 55 и 60 лет соответственно имеют право получать содержание от детей, бывших супругов, внуков, братьев, сестёр или пасынков и падчериц, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть соответствующий достаточный доход, — отметила Ногайлиева.

Размер этих выплат устанавливает суд, если родственникам не удаётся договориться полюбовно.

Ранее сообщалось, что депутат Михаил Делягин обвинил Госдуму в краже денег у предпенсионеров. Он отметил, что их и на работу не берут, и пенсии им не выплачивают. В итоге многие из них голодают, потому что не в состоянии трудоустроиться. На это ему ответили, что предпенсионеры имеют ряд льгот и преференций.