Предложение лишать прав за три грубых нарушения ПДД назвали бесполезным

Предложение Минюста лишать водителей прав за три грубых нарушения ПДД в год не сделает дороги безопаснее. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он считает, что оно даже будет способствовать коррупции, передаёт телеканал «360».

К глубокому сожалению, такие нормы будут продвигать определённую коррупцию, потому что если сотрудник ГИБДД будет видеть, что он может выписать штраф за пересечение сплошной или за проезд на красный и таким образом лишить человека права управления автомобилем, то здесь возникает очень жёсткая коррупционная перспектива, — сказал Шапарин.

Чтобы подобные жёсткие нормы повысили безопасность на дорогах, они должны сопровождаться неотвратимостью наказания, а с этим в России проблема. Кроме того, три нарушения — «совершенно не хроническая история».

Ранее в Министерстве юстиции России рассказали о планах изменения наказаний для водителей за нарушения правил дорожного движения в проекте нового КоАП. Например, он предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения (три и более раз в течение года).