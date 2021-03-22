Правозащитники считают заявления чеченских властей запугиванием журналистов

https://static.news.ru/photo/e04dc7a6-8b27-11eb-9075-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/grozmer

Конфликт между чеченскими властями и «Новой газетой» из-за публикации о пытках и внесудебных расправах вышел за рамки допустимой дискуссии, заявили в комиссии по правам человека в информационной сфере Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Там отметили, что заявления властей Чечни могут быть восприняты как акт запугивания.

Если власти Чечни считают высказанные обвинения ложью, на них надо дать подробный развёрнутый ответ по каждому пункту, а не заниматься пафосными и бессодержательными заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты, как акт запугивания, — говорится на сайте СПЧ.

Также чеченские власти, если они считают публикации «Новой газеты» намеренным очернением, могут обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Совет выразил готовность направить своих представителей для присутствия на разбирательствах.

Считаем, что конфликт вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти, — подчеркнули в СПЧ.

Ранее в «Новой газете» написали о расправах, совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность». Также наказать издание призвали и бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадыров. «Нас уже принуждают к тому, чтобы один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава», — сказал один из бойцов в официальном заявлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен запрашивать проведение проверки после появления публикации.