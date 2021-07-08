Правозащитник оценил новое дело против экс-замглавы ФСИН

Правозащитник Иван Мельников прокомментировал NEWS.ru возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко. По его мнению, этого человека вряд ли можно отнести к числу коррупционеров.

Конечно, это не радует, что в его отношении возбуждено второе уголовное дело, и соответственно, другой вопрос — насколько там действительно есть фактура, но в этом плане органы следствия должны разбираться, — сказал правозащитник.

Он отметил, что Максименко в период работы во ФСИН всегда был открыт к взаимодействию со СМИ и правозащитниками.

Я не видел, что он был каким-то коррупционером. Не слышал о нём негативных отзывов, чтобы он пытался что-то делать противозаконное, — добавил Мельников.

О новом уголовном деле в отношении Максименко рассказала адвокат Кадрия Хазина. По версии следствия, ему кто-то в качестве взятки снимал дом в Подмосковье. При этом не уточняется, кто именно оплачивал аренду этого жилья. Юрист добавила, что в упомянутом доме её подзащитный никогда не жил.

Максименко задержали в конце ноября 2020 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Согласно материалам дела, он незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт зданий по программе «Развитие уголовно-исполнительной системы». В феврале его госпитализировали в больницу СИЗО с коронавирусом.