Итак, после массированной общественной кампании за освобождение явно безвинного по самым строгим меркам Павла Устинова и даже явного удивления председателя Верховного суда Лебедева ходом самого процесса очередной суд заменил актеру три с половиной года заключения на год условно.

Конечно, на первый взгляд, приговор куда гуманнее и не связан с лишением свободы. Но без ответа так и остался вопрос: а за что вообще? Это так кажется, что год условно — это мелочь. Но пройдут годы, забудутся детали, а за безвинным человеком будет тянуться уголовный шлейф.

Понятно, что наша юстиция не хотела оказаться в роли голого короля. Есть пресловутая корпоративная солидарность, сомнительная честь мундира. Напомним, что Виктор Золотов, шеф Росгвардии и, в свою очередь, пострадавшего бойца Лягина, сразу же высказался за условный срок для Павла. Делал это он, вероятно, в порядке общей гуманизации. Не знаю, можно ли его реплику расценить как давление на суд, раз уж всю правозащитную кампанию прокуратура сочла именно как давление, да ещё шельмование судьи Криворучко.

Но факт остаётся фактом: именно главный росгвардеец сформулировал спасительную для себя меру компромиссного наказания. Поскольку если Павла вчистую оправдать, то, выходит, разбираться надо уже с бойцами, которым показался отчего-то подозрительным человек в чёрной куртке и атлетического телосложения. А потому пришлось тому же Лягину срочно импровизировать и заявлять, что Устинов выкрикивал бунтарские лозунги.

Вероятно, на следующем судебном разбирательстве столь подозрительному росгвардейцу придётся ссылаться на выражение лица Устинова, которое ему с подельниками показалось слишком подозрительным и вызывающим. А то и утверждать, что вслух Устинов власть не поносил, но, видимо, внутри себя всем лозунгам сочувствовал. Так сказать, в прямом смысле свободомыслил.

Уже раздаются голоса, что, мол, если бы Павел не встал в пикет в поддержку других задержанных и осуждённых по так называемому «московскому делу», то суд мог бы принять куда более мягкое решение. А то ведь отступил от своей многократно продекларированной аполитичности. И правоохранители не могли пройти мимо такого факта.

Павел действительно, будучи человеком совестливым, не мог остаться в стороне после своего почти чудесного освобождения и забыть о тех, кому пока везёт меньше. Но ведь судили его за прошлые якобы прегрешения, а не за нынешнюю позицию честного человека.

Повторимся, пока наш самый гуманный суд в мире спасает своё лицо: мол, просто так у нас никого к ответственности не привлекают. И уж на год условно Устинов в тот день у метро настоял. Притом, что привлечённые наконец видеозаписи ни малейшего компромата на Павла не содержат. Ясно, что будет подана апелляция и дело рассмотрят вышестоящие инстанции. И кампания в поддержку актёра продолжится. Вот только решение будут принимать в верхах.

И АП окажется перед альтернативой: полностью снять обвинения с безвинного человека, дело которого может прогреметь и в ЕСПЧ, нанеся дополнительный ущерб престижу России, или фактически обвинить Росгвардию. Ясно, что в решение вмешаются разные «кремлёвские башни», отразится известное соперничество главы Верховного суда Лебедева и Мосгорсуда Егоровой.

Вот только бы за сведением межведомственных счетов и поисков выхода из неудобного положения не забыли бы просто о судьбе человека.