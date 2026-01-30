Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:17

Православным напомнили о традициях праздника 30 января

Зампред ВРНС Иванов: 30 января стоит проявить особую заботу и ласку к детям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В день Собора вселенских учителей и святителей 30 января следует уделить особое внимание проявлению заботы и ласки в отношении детей, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в церковный праздник необходимо избегать конфликтов и брани.

30 января Русская православная церковь отмечает великий праздник — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Это не просто церковная дата, а глубоко символичное торжество, наполненное мудростью и поучениями для нашего времени. Это день, когда нужно отложить тяжелые труды, отказаться от ссор и сквернословия, а вместо этого всей семьей собраться за общим столом, чтобы обсудить важные жизненные темы и укрепить родственные связи. Особое внимание следует уделить детям — не ругать их, а, напротив, проявить ласку и заботу, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что праздник тесно связан с народным календарем и традициями. По словам Иванова, ранее его часто называли «Днем трех святителей-непрядильщиков», так как женщинам запрещалось заниматься прядением и другими видами рукоделия. Зампред ВРНС указал, что основное предназначение этого дня — духовное и семейное развитие.

В XI веке среди верующих возникли споры о том, кто из трех святителей важнее и достоин большего почитания. И тогда они сами явились во сне епископу Иоанну Мавроподу и объявили, что равны перед Господом, повелев установить общий день памяти. Так был прекращен ненужный раздор, и Церковь получила прекрасный пример единства в многообразии. Василия именуют Великим за его учительскую мудрость и организацию церковной жизни, Григория — Богословом за глубину постижения веры, а Иоанна — Златоустом за непревзойденный дар проповеди, — добавил Иванов.

Он пояснил, что эти святые особенно покровительствуют тем, кто жаждет знаний. По словам Иванова, в непростой период, когда мировоззренческие ориентиры размыты, их пример бескорыстного служения и приверженности традициям служит важным духовным маяком.

Ранее священник Павел Огрызков заявил, что крещенскую воду можно употреблять для питья в течение всего года. По его словам, ее также можно использовать для освящения дома и новых предметов.

