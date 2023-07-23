Православный календарь на 2023 год Рассказываем о церковных праздниках в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церковный календарь на 2023 год

Для истинно верующих каждый прожитый день — Дар Божий и еще одна пройденная ступень на лестнице духовного совершенствования. В этой статье узнаем, когда начинается церковный год, разберемся с иерархией православных праздников, выясним в какие дни отмечаются христианские торжества в 2023 году.

Православный календарь 2023 года на каждый день

Православный церковный год, в отличие от светского, начинается с праздника Новолетия, то есть с 14 сентября по григорианскому (новому) стилю, или 1 сентября по юлианскому (старому) стилю и заканчивается 31 августа (13 августа по старому стилю). Таким образом, замыкается годичный цикл из праздников, постов и рядовых дней, а также соответствующих им богослужений. 1 января в миру отмечают Новый год (с 1700 года по указу Петра I), но для верующих — это один из дней Рождественского поста. Такое расхождение объясняется верностью Православной церкви своим византийским истокам. В 537 году император Юстиниан учредил начинать новый год с 1 сентября. Эта дата была принята в церковный календарь Восточной Византии и признана праздником Новолетия.

Если обратиться к православному календарю или лучше к месяцеслову (церковно-богослужебная книга), то станет ясно, что почти все дни — это православные праздники или даты поминовения святых, с которыми связаны молитвы, обряды, ритуалы и службы. Чтобы верующим было проще ориентироваться в христианских празднествах, для мирян составляется календарь на основе общегражданского летоисчисления.

Святая Пасха Христова — самый главный православный праздник. В этом году Праздник праздников и Торжество торжеств отмечали 16 апреля (здесь и далее даты указываются по новому стилю). В следующем, 2024 году Пасха будет праздноваться 5 мая. Дата определяется с учетом фаз Луны, а точнее, в первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступившего не раньше дня весеннего равноденствия. От Дня Светлого Христова Воскресенья высчитывают наступление всех переходящих (подвижных, скользящих), то есть не имеющих фиксированной даты, праздников. В церковный календарь заглядывают каждый раз, когда хотят уточнить день подвижного христианского торжества.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церковные праздники в 2023 году

Круговорот великих христианских праздников в 2023 году

Различают четыре типа православных праздников: великие, средние, малые и вседневные. К великим празднествам относятся двунадесятые праздники, которые как бы обрамляют православный календарь. В 2023 году эти торжества приходятся на следующие даты:

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября (непереходящий праздник).

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября (непереходящий праздник).

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря (непереходящий праздник).

Рождество Христово — 7 января (непереходящий праздник).

Крещение Господне — 19 января (непереходящий праздник).

Сретение Господне — 15 февраля (непереходящий праздник).

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля (непереходящий праздник).

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье — переходящий праздник, который отмечается в воскресенье перед Пасхой. В 2023 году этот праздник пришелся на 9 апреля.

Вознесение Господне празднуется на 40-й день после Пасхи или, если отсчитывать неделями, в четверг шестой седмицы, то есть это переходящее торжество. В этом году праздник отмечался 25 мая.

День Святой Троицы приходится на 50-й день после Пасхи, или на восьмое воскресенье после самого главного христианского праздника. В 2023 году День Святой Троицы отмечали 4 июня.

Преображение Господне — 19 августа (непереходящий праздник).

Успенье Пресвятой Богородицы — 28 августа (непереходящий праздник).

Таким образом, двунадесятые праздники образуют годичный круг, который начинается и заканчивается торжеством, посвященным Пресвятой Богородице (богородичные праздники). Легко заметить, что таких праздников двенадцать. Отсюда и название — двунадесятые.

В церковном календаре на 2023 год указаны пять великих не двунадесятых праздников с фиксированной датой:

Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.

Обрезание Господне — 14 января.

Рождество Иоанна Крестителя — 7 июля.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля.

Усекновение головы Иоанна Крестителя — 11 сентября.

Верующие чтут великие праздники и готовятся к ним. Для этого в православном календаре на 2023-й предусмотрены особые дни — предпразднства и попразднства (отдание). Перед великими торжествами православные христиане постятся, исповедуются, причащаются, совершают молитвы идущих в Храм Божий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Православный календарь на 2023 год

Церковный календарь постов на 2023 год

В течение всего года православные христиане соблюдают постные дни. В среду и пятницу воздерживаются от скоромной пищи, то есть от продуктов животного происхождения: мяса, молока, кефира, творога, сливочного масла, яиц. Иногда пост в эти дни недели ослабляется. В церковном календаре на 2023 год отмечено четыре многодневных поста:

Великий пост — с 27 февраля до 15 апреля. Продолжительность зависит от даты Пасхи. Начинается после масленичной недели. Первые сорок дней посвящены памяти сорокадневного поста Иисуса Христа, когда он удалился в пустыню, чтобы встретиться с Богом. Во время Великого поста верующие предуготовляются к Светлому Христову Воскресенью.

Петров пост — с 12 июня по 11 июля. Установлен в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Начинается через неделю после праздника Святой Троицы, то есть дата подвижная, а значит, длительность Петрова поста год от года меняется (от шести недель до недели и одного дня). Заканчивается перед Днем Петра и Павла.

Успенский пост (или Спасовка) — с 14 августа по 27 августа. Установлен в честь праздника Успения Божьей Матери. Его первый день совпадает с Медовым спасом (Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня), празднование которого сопровождается освящением меда. Позднее, 19 августа, отмечают Преображение Господне и Яблочный Спас.

Рождественский пост — с 28 ноября по 6 января. Верующие постятся сорок дней в преддверии Рождества Христова. Заговенье (первый день поста) приходится на День святого апостола Филиппа, поэтому Рождественский пост еще называют Филипповским.

В церковном календаре на 2023 год не только обозначена очередность постов, но и изложен православный регламент питания на каждый день. В первую и Страстную седмицу (неделю) Великого поста в некоторые дни разрешается пить только воду. Однако не стоит рассматривать пост как диету. Главная цель этой христианской традиции — духовное развитие, укрощение негативных эмоций и реакций (гнева, зависти, злобы, гордыни, обиды) и обретение Божьей благодати.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Христианские праздники в 2023 году

Церковный календарь на август 2023 год

Тем, кто не посвящен в православную систему отсчета времени, удобнее пользоваться упрощенным церковным календарем, где все праздники расставлены в привычной очередности — от 1 января до 31 декабря. Впереди август — месяц Успенского поста и трех Спасов, а также других праздников и знаменательных дат:

1 августа верующие отмечают обретение мощей целителя и чудотворца, одного из самых почитаемых святых в земле Русской просиявших, преподобного Серафима Саровского.

2 августа — праздник в честь пророка Илии, жившего за девять веков до Рождества Христова и почитаемого наравне с Николаем Чудотворцем. Ильин день закрывает купальный сезон. Пророк Илия властен над водной стихией, он повелевает дождем, громом и молнией, а значит, может наказать нерадивых засухой.

5 августа — праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери. Название иконы происходит от места ее нахождения — Почаевской лавры (монастыря в городе Почаеве Тернопольской области, Украина).

6 августа — день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в крещении Романа и Давида.

9 августа вспоминают великомученика целителя Пантелеймона, который считается покровителем врачей и всех людей, облегчающих страдания ближних. В этот день также почитают преподобного Германа Аляскинского, который распространял православие в Северной Америке.

10 августа — праздник Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии Смоле́нской), защищающей западные границы России.

14 августа — Медовый спас, он же Спас-маковей, Первый и Мокрый спас. В этот день отмечают три праздника: Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы и память о святых ветхозаветных мучениках Маккавейских.

19 августа — Яблочный спас. Преображение Господне.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают окончание жизненного пути Девы Марии и вознесение Ее на небеса.

29 августа — Ореховый спас. В этот день празднуют перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

31 августа — праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица», которая хранится в Московском Новоспасском монастыре. «Всецарица» исцелила многих верующих от рака и других смертельных заболеваний, чему есть документальные подтверждения.

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