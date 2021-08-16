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Правительство выделит миллиарды на духовность в Сети

08:15, 17 августа 2021
Правительство выделит миллиарды на духовность в Сети Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российское правительство выделит дополнительно семь млрд рублей Институту развития интернета на «духовно-нравственный» контент в Сети среди молодёжи. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные федерального казначейства.

Средства предназначены «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи», — говорится в сообщении.

Если до этого на данную инициативу было выделено три млрд рублей, то теперь, в общей сложности, на развитие нравственного контента в Сети пойдёт 10 млрд рублей. Источник издания уточнил, что деньги направят на поддержку порядка 200 интернет-проектов. Они должны быть реализованы до конца 31 декабря. Предполагается, что проектами заинтересуются многие крупные компании-производители медиа-контента.

Тем не менее, директор Института современных медиа Кирилл Танаев увидел в проекте политическую составляющую. В свою очередь, учредитель Ассоциации производителей веб-контента Антон Калинкин нашёл противоречие между творчеством блогеров и теми, кто распределяет деньги.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, почему выделил 214 млн рублей на премии региональным чиновникам. По его словам, нужно вознаграждать хорошо работающих сотрудников

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