Правительство выделит дополнительно 14 млрд рублей родителям-одиночкам

Правительство РФ выделит дополнительные 14 млрд рублей на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают своих детей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В эфире телеканала «Россия 24» глава кабмина отметил, что новое целевое выделение средств призвано помочь множеству семей по всей стране.

Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1 млн 300 тысяч детишек, — сказал Мишустин.

Он отметил, что подобные выплаты станут «хорошим подспорьем» для родителей-одиночек. Это позволит им обеспечить своих детей всем необходимым, а также повысить их уровень жизни. До этого на выплаты были направлены 36 млрд рублей.

На заседании правительства Мишустин напомнил, что в текущем году по инициативе президента РФ заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет — в среднем по 5,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно документу, с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала будет производиться не по прогнозируемой, а по фактической инфляции.