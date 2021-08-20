Правительство введёт новые штрафы для вредителей экологии

Минэкономразвития России подготовило систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов. Российских предпринимателей будут штрафовать за непредоставление, нарушение порядка отчетности и искажение информации в документах о выбросах. Об этом пишут «Ведомости».

Административное наказание должно простимулировать бизнес более ответственно подходить к исполнению закона. Поскольку под его требования подпадают прежде всего крупные хозяйствующие субъекты, сумма штрафа не должна быть для них «незаметной», — заявил представитель Минэкономразвития.

Согласно правилам новой системы, за первое нарушение должностные лица заплатят от 50 тысяч до 75 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафов будет удваиваться.

Штрафовать будут, если выбросы превысят 150 тысяч тонн углекислого газа в год с 2023 года, и 50 тысяч тонн — с 2025 года.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что правительство может уже осенью внести в Госдуму законопроект о расширенной ответственности производителей в сфере переработки тары или упаковки.