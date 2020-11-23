Правительство не намерено вводить новые ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/66781456-2d9c-11eb-bb76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство не планирует вводить дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ. По его данным, на федеральном уровне власти не планируют вводить новые ограничения.

На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется, — говорится в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что подобные решения должны приниматься главами субъектов. Следовательно, дополнительные ограничительные меры могут вводиться «в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе».

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ужесточить контроль за соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусом в России.