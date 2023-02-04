Правительство изменило правила оборота лекарств Правительство РФ внесло поправки в закон «Об обращении лекарственных средств»

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Правительство одобрило поправки в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «О биомедицинских клеточных продуктах». Согласно информации, опубликованной на сайте кабмина, внесение корректировок направлено на «исключение правовой неопределенности» при регулировке оборота медикаментов.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона „Об обращении лекарственных средств“ и Федеральный закон „О биомедицинских клеточных продуктах“» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — сказано в сообщении.

Ранее Минздрав составил список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год, в него вошли 86 препаратов. В этот реестр попали лекарства против онкологических и онкогематологических заболеваний, болезни Паркинсона и иммунодефицита. Также дефицит грозит нескольким вакцинам, среди которых вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка, а также против гриппа.

До этого в Госдуму ранее внесли законопроект о введении административной ответственности за продажу лекарств, подлежащих учету, без рецепта. Санкции для должностных лиц составят 10–20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей.