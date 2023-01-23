В Минздраве составили список потенциально дефицитных лекарств В Минздраве составили список из 86 потенциально дефицитных лекарств на 2023 год

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В Минздраве составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год, в него вошли 86 препаратов. В этот список попали лекарства против онкологических и онкогематологических заболеваний, болезни Паркинсона и иммунодефицита. Также дефицит грозит нескольким вакцинам, среди которых вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка, а также против гриппа, сообщает KP.RU.

В отношении 36 препаратов межведомственная комиссия Минздрава уже выдала заключение о возможности их ускоренной регистрации, еще для десяти могут разрешить продажу в иностранной упаковке, — сообщает издание.

На ряд лекарств могут оформить временную регистрацию до получения официальной — всего таких препаратов на данный момент семь. В перечень потенциально дефицитных также попали жаропонижающие, травяные сборы и йод.

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о дефиците препарата «Акинетон» для лечения болезни Паркинсона. В ведомстве отметили, что лекарства в аптеках хватит на ближайшие четыре месяца.

В Госдуму ранее внесли законопроект о введении административной ответственности за продажу лекарств, подлежащих учету, без рецепта. Санкции для должностных лиц составят 10–20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей.