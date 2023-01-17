В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект о введении административных штрафов за продажу лекарств, подлежащих учету, без рецепта, сообщила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она отметила, что для должностных лиц штрафные санкции составят от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей, передает ТАСС.

Предлагается установить административную ответственность за нарушение установленных правил отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, выразившееся в безрецептурном отпуске указанных лекарственных препаратов, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — рассказала Рукавишникова.

Политик отметила, что в законопроекте не предусматривается наказания в виде приостановки деятельности фармацевтических магазинов, «поскольку это может негативно сказаться на деятельности аптек, находящихся в сельской местности, а также аптек, имеющих филиальную сеть». При этом Рукавишникова подчеркнула, что в проекте есть подпункт об отстранении от профессиональной деятельности работников и должностных лиц, допустивших нарушение.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко довести до конца работу по законопроекту и провести эксперимент по продаже рецептурных лекарств в интернете. В ходе регулярного заседания по стратегическому развитию глава государства отметил, что решение о расширении эксперимента будет принято в зависимости от его результатов.