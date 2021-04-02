Правила заселения детей в гостиницы смягчили в РФ

https://static.news.ru/photo/196a49a8-93aa-11eb-b55f-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Из правил предоставления гостиничных услуг исключено требование о предъявлении несовершеннолетними нотариально заверенного согласия их родителей. Ранее нотариальная доверенность была необходима, когда дети путешествовали в сопровождении родственников или в составе организованной группы.

Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребёнок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками, — говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно постановлению, утверждённому председателем правительства Михаилом Мишустиным, при заселении в отель от несовершеннолетнего теперь будут требовать только письменное согласие одного из родителей или законных представителей, которое можно составить в свободной форме.

Как писал NEWS.ru, в партии «Единая Россия» предлагают охватить программой туристического кешбэка отдых детей в оздоровительных лагерях, а сами лагеря включить в число пострадавших от пандемии отраслей. Авторы инициативы считают, что её реализация позволит родителям организовать отдых детей, а оздоровительным организациям — получить господдержку. Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что возможность получения кешбэка за приобретение детских путёвок станет хорошим финансовым подспорьем для семей.