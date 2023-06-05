Первая в РФ открытая ВИЧ-пациентка рассказала о начальных симптомах вируса Глава фонда помощи людям с ВИЧ Изамбаева: первые признаки заражения могут напоминать простуду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После заражения ВИЧ люди могут не испытывать никаких специфических симптомов, а недомогание счесть за обычную простуду, рассказала NEWS.ru основательница благотворительного фонда помощи людям с иммунодефицитом Светлана Изамбаева, она же — первая открытая ВИЧ-пациентка в России. Единственный способ узнать свой статус — сдать анализы, подчеркнула собеседница.

Признаков заражения ВИЧ практически нет. Может быть высокая температура. Может быть увеличение лимфатических узлов. Могут быть любые простудные симптомы. Поэтому тут сложно понять, и единственная возможность узнать свой статус — это сдать тест на ВИЧ, — объяснила Изамбаева.

Также она рассказала об антиретровирусной терапии (АРВТ), которая помогает людям с ВИЧ жить полноценной жизнью.

Существуют различные препараты АРВТ — каждые из них по-разному подходят тем или иным пациентам. Есть таблетки, которые применяются два раза или раз в день, есть уколы. Каждый препарат влияет на что-то конкретное — это ингибиторы протеазы, интегразы и обратной транскриптазы. Они делают так, чтобы ВИЧ все время «спал», а иммунный статус был на хорошем уровне, — рассказала Изамбаева.

В этот день, 5 июня 1981 года американские Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали отчет о смертях гомосексуальных мужчин от инфекций, от которых люди умирают очень редко, а также о случаях саркомы Капоши — онкологического заболевания, при котором поражаются ткани кровеносных и лимфатических сосудов.

Первоначально патологию назвали гей-связанным иммунодефицитом, но впоследствии выяснилось, что заболевание развивается не только у гомосексуалов, и ему дали название синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который развивается как следствие заражения ВИЧ.

В мае зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил, что количество пациентов с ВИЧ в России может продолжить расти. До этого глава Специализированного научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в девяти субъектах РФ зафиксирована первая стадия эпидемии ВИЧ.