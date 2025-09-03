Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:46

ПП-ужин на 150 ккал: нежный минтай в подливе с чесноком и зеленью

Нежный минтай в подливе c чесноком и зеленью — это ПП-ужин, который готовится за 20 минут и содержит всего 150 ккал на порцию. Блюдо сочетает легкость рыбы со сливочным соусом, пикантностью специй и лимонного сока.

Для приготовления 400 г филе минтая нарежьте кубиками, посолите, поперчите. Обжарьте на антипригарной сковороде без масла по 2 минуты с каждой стороны. Отдельно потушите 1 измельченный зубчик чеснока с 2 ст. л. томатной пасты, добавьте 100 мл сливок 10% жирности, сок половины лимона и укроп. Доведите до кипения, залейте рыбу соусом и тушите под крышкой 7–10 минут.

Подавайте с овощным салатом или зеленой фасолью. Это блюдо богато белком, фосфором и йодом, улучшает метаболизм и полностью соответствует принципам правильного питания — минимум жиров, максимум пользы и вкуса!

Ранее стало известно, как приготовить курицу в сливочном соусе: ужин из одной сковороды — быстро и без горы грязной посуды.

Дарья Иванова
Д. Иванова
